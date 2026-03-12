Italia verso il playoff Mondiale | batosta Barella dopo il derby

Dopo il derby, Barella ha mostrato segni di affaticamento e difficoltà nei movimenti, evidenziando una stagione complicata con l’Inter. Le sue prestazioni sono state oggetto di commenti e critiche da parte dei tifosi, alcuni dei quali ritengono che la sua forma sia in calo. La situazione si inserisce nel percorso verso il playoff mondiale, dove l’Italia si prepara ad affrontare le sfide future.

“Ora fa fatica anche a correre” Barella sta forse vivendo la sua peggior stagione da quando indossa la maglia dell’Inter, anche se molte critiche – quasi tutte provenienti dagli stessi tifosi interisti – appaiono esagerate. Nel derby col Milan, per esempio, è stato più che sufficiente. Nel secondo tempo ha giocato per due visto che Luis Henrique è uscito del tutto dalla partita. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Con il classe ’97 sardo, vice capitano della squadra di Chivu, non è per nulla tenero Riccardo Trevisani: “In questo momento non lo metto titolare nell’Italia – ha detto il telecronista a ‘Cronache di Spogliatoio’ parlando in proiezione playoff Mondiale – Il migliore sì, ma questo no”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italia verso il playoff Mondiale: batosta Barella dopo il derby Articoli correlati Giamaica, maglia omaggio a Bob Marley per i playoff verso il Mondiale 2026I Reggae Boyz puntano alla storica qualificazione iridata e presentano una divisa speciale firmata Adidas: “Football is Freedom” nel segno dell’icona... Inter Juve, cosa filtra sulle condizioni di Barella e Calhanoglu per il derby d’Italia. Le ultime da Appiano Gentiledi Redazione JuventusNews24Verso Inter Juve, cosa filtra sulle condizioni di Barella e Calhanoglu in vista del big match di sabato prossimo. Una selezione di notizie su Italia verso Temi più discussi: Tonali e l'Italia verso i playoff per il Mondiale: C'è pressione ma anche un aspetto positivo; Italia verso i playoff, Pisilli sale, Verratti out: borsino e possibili convocati; Niente playoff per uno dei possibili convocati di Gattuso; Italia, countdown per i playoff Mondiali: i possibili convocati di Gattuso. Semifinale playoff per il Mondiale 2026. L’Italia perde anche VerrattiItalia in emergenza verso i playoff Mondiali 2026: Verratti si opera al menisco e salta la convocazione. Gattuso prepara il 3-5-2 con Retegui e Kean. L’analisi del Corriere dello Sport firmata da Fabr ... ilovepalermocalcio.com Ministro dello Sport dell’Iran rivela: Non andremo ai Mondiali di calcio negli USA. Gli scenari per l’Italia nei playoffLa crisi geopolitica in Medio Oriente irrompe anche nel calcio internazionale e rischia di avere conseguenze dirette sul percorso verso i Mondiali 2026 di ... oasport.it VERSO I MONDIALI 2026. ITALIA 1934: IL PRIMO TRIONFO DEGLI AZZURRI E' la seconda edizione dei Mondiali ed è l'Italia ad ospitarla. E' il mondiale voluto dal presidente FIGC Vaccaro ed anche da Mussolini e dal suo partito. Si gioca in otto stadi italiani. facebook Nel 1° trimestre 2026 i flussi longhaul verso l’Italia avanzano con decisione USA: 6° mercato, +8,1% sul 2025 Corea del Sud: 14° mercato, +3% sul 2025 Un avvio d’anno che conferma l’interesse crescente per l’Italia #DatiTurismoENIT #L x.com