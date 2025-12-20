La Fiorentina punta su Paratici come direttore dell’area tecnica
Firenze, 20 dicembre 2025 – La “rivoluzione”in casa Fiorentina, per cercare di uscire da una pesante crisi, potrebbe partire da Fabio Paratici. Infatti, il club viola ha contattato l’attuale direttore sportivo del Tottenham, proponendogli i fare il direttore dell’area tecnica. Paratici (ex direttore sportivo di Samp e Juventus) sarebbe stato offerto un contratto di cinque anni. Il dirigente avrebbe dato il suo assenso al rientro in Italia, proprio in casa Fiorentina, forte anche del legame con l'attuale direttore sportivo gigliato Roberto Goretti. Ha recentemente finito di scontare 30 mesi di squalifica per un caso legato alle plusvalenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
