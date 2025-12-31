La Ternana annuncia il ritorno di Diego Foresti nel ruolo di responsabile dell’area tecnica. La società, tramite l’amministratore unico Fabio Forti, comunica inoltre che sarà possibile intervenire sul mercato anche per acquisizioni in entrata, rafforzando così la propria rosa per la stagione in corso.

Torna Diego Foresti (foto Ternana Calcio), con l’incarico di responsabile dell’area tecnica. L’amministratore unico Fabio Forti comunica inoltre che la Ternana potrà agire sul mercato anche in entrata. Foresti, sollevato dall’incarico di direttore generale nell’ottobre 2024 dall’allora patron-presidente Stefano D’Alessandro, era rimasto legato contrattualmente alla società. Come si legge nel comunicato ufficiale, sarà dunque di nuovo operativo dal 2 gennaio "ritenute non condivisibili le ragioni che hanno spinto la precedente proprietà ad esonerarlo, valutato positivamente il suo profilo professionale e la sua certa indipendenza rispetto a condizionamenti esterni, considerato che è tuttora in organico della Ternana Calcio" e che dunque il suo ritorno "non comporta un costo aggiuntivo per le casse della società". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana, torna Diego Foresti. Responsabile dell’area tecnica

