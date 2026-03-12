Istituti tecnici indirizzo Elettronica ed elettrotecnica | più automazione sistemi elettronici e integrazione tecnologica nel nuovo ordinamento

Una nuova riforma degli istituti tecnici, approvata con il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026, modifica anche il quadro orario dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica. Questo percorso formativo si concentra sui sistemi elettronici, l’automazione e l’integrazione tecnologica, riflettendo le recenti modifiche legislative nel settore dell’istruzione tecnica. La revisione interessa direttamente le scuole che offrono questo indirizzo e il loro programma didattico.

La riforma degli istituti tecnici definita con il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 aggiorna anche i quadri orari dell’indirizzo Elettronica ed elettrotecnica, uno dei percorsi del settore tecnologico legato allo sviluppo dei sistemi elettrici, elettronici e di automazione. Il decreto ridefinisce l’organizzazione delle discipline dell’area di indirizzo rispetto all’assetto stabilito dal DPR 15 marzo 2010 n. 88, mantenendo la struttura generale del percorso ma aggiornandone alcuni contenuti tecnici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Riforma dei tecnici: tra nuove discipline e potenziamenti d i altre: dall’agricoltura digitale e smart farming, alla bioedilizia ed automazione industrialeLa revisione dell’assetto degli istituti tecnici definita con il decreto ministeriale n.

Il nuovo anno scolastico, iscrizioni. Vincono licei e istituti tecnici. I professionali restano indietroLicei come scelta principale degli studenti ravennati seguiti a una incollatura dagli istituti tecnici (che comunque godono di un ottimo risultato)...

Tutti gli aggiornamenti su Istituti tecnici

Temi più discussi: Riforma istituti tecnici, pubblicato il DECRETO: ecco indirizzi di studio e quadri orario. Tutte le novità; Riforma degli istituti tecnici, il rebus della nuova ora di Scienze sperimentali: materia unica, prof diversi; Riforma degli istituti tecnici: dal 2026 nuovi indirizzi e curricoli aggiornati; Riforma degli istituti tecnici, pubblicato il decreto: indirizzi di studio e nuovi quadri orari.

Riforma istituti tecnici, pubblicato il DECRETO: ecco indirizzi di studio e quadri orario. Tutte le novitàIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo, che attua quanto previsto dagli articoli 26 e 2 ... orizzontescuola.it

La robotica industriale diventa parte integrante del percorso di meccanica. Più spazio alla digitalizzazione. La riforma degli istituti tecniciLa riforma degli istituti tecnici definita con il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 aggiorna anche i quadri orari dell’indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia, uno dei percorsi prin ... orizzontescuola.it

Materie come storia e italiano vengono ridotte per lasciare spazio alle discipline tecniche e ai laboratori. Così gli istituti tecnici rischiano di diventare sempre meno scuole e sempre più centri di formazione aziendale anticipata facebook

Geografia ridotta al minimo: cosa sta accadendo nei nuovi istituti tecnici x.com