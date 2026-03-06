Nel nuovo anno scolastico, i licei si confermano come la scelta preferita dagli studenti di Ravenna, con gli istituti tecnici che seguono da vicino. I risultati indicano che i professionali continuano a registrare numeri più bassi rispetto alle altre scuole. Le iscrizioni evidenziano un divario tra le diverse tipologie di scuole superiori, con i licei che dominano le preferenze degli studenti della zona.

Licei come scelta principale degli studenti ravennati seguiti a una incollatura dagli istituti tecnici (che comunque godono di un ottimo risultato) mentre i professionali restano indietro. I dati emergono dall’indagine resa nota dall’Ufficio scolastico regionale che ha messo in fila i numeri dell’anno scolastico 2026-2027. Andando nel dettaglio dei dati, in provincia gli studenti iscritti ai licei sono risultati 1.271 e quelli ai tecnici 1.240 e Ravenna è la provincia con la maggior quota di iscritti ai tecnici (a Rimini, ad esempio i dati indicano, rispettivamente, 1.480 e 917 studenti, a Forlì 1.759 e 1.548 e a Ferrara 1.511 e 983 con distacchi ben maggiori tra le due tipologie di scuola). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo anno scolastico, iscrizioni. Vincono licei e istituti tecnici. I professionali restano indietro

Anno scolastico 26-27, i numeri delle iscrizioni: dai licei agli istituti tecnici, le preferenze dei giovani

Scuola, i numeri delle iscrizioni: istituti tecnici e professionali i più gettonati, ma tengono i licei

