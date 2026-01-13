Il comitato provinciale consultivo dell' Inail | Nuove assunzioni per riaprire le sedi di Termini Lercara e Corleone

Il comitato provinciale consultivo dell'Inail ha annunciato nuove assunzioni per riaprire le sedi di Termini Imerese, Lercara Friddi e Corleone. Questa iniziativa mira a potenziare la presenza dell’ente sul territorio, garantendo servizi più accessibili e efficienti per le comunità locali. La riapertura di queste sedi rappresenta un passo importante per migliorare l’assistenza e la tutela dei lavoratori nelle aree interessate.

