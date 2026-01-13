Il comitato provinciale consultivo dell' Inail | Nuove assunzioni per riaprire le sedi di Termini Lercara e Corleone
Il comitato provinciale consultivo dell'Inail ha annunciato nuove assunzioni per riaprire le sedi di Termini Imerese, Lercara Friddi e Corleone. Questa iniziativa mira a potenziare la presenza dell’ente sul territorio, garantendo servizi più accessibili e efficienti per le comunità locali. La riapertura di queste sedi rappresenta un passo importante per migliorare l’assistenza e la tutela dei lavoratori nelle aree interessate.
“E’ necessario un potenziamento dell’Inail sul territorio e la riapertura delle sedi chiuse, a partire da quelle di Termini Imerese, Lercara Friddi e Corleone”. Della richiesta di un rafforzamento della dotazione organica dell’Inail si è parlato oggi nel gruppo di lavoro istituito presso il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Alluvione, le richieste dei Comitati: "Riaprire i termini per i ristori"
Leggi anche: Asp Catania, insediato il nuovo comitato consultivo: Pieremilio Vasta rieletto presidente
Piastra, eletto presidente comitato consultivo Inail Palermo - Francesco Piastra, palermitano, 55 anni, è il nuovo presidente del comitato consultivo provinciale Inail di Palermo. ansa.it
Cutillo (Uil) eletto presidente del Comitato Inail di Campobasso - Andrea Cutillo, dirigente della Uil, è stato eletto presidente del Comitato Consultivo provinciale di Campobasso dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. ansa.it
Si muore ancora “di lavoro“. Finanziamenti alle aziende per adeguare i macchinari - È quanto emerge dai dati Inail, resi noti dal Comitato consultivo provinciale: nel 2023 ci sono ... ilgiorno.it
Nasce il comitato provinciale Unpli Grosseto: unite le Pro loco del territorio - #IlGiunco - facebook.com facebook
Oggi in Prefettura la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Massimo Mariani. Il Comune affronterà con lo Iacp il nodo delle occupazioni abusive x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.