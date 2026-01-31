Il tasso di disoccupazione in Italia è sceso al 5,6% a dicembre 2025, il livello più basso dal 2004. I dati dell’Istat mostrano un calo significativo, che indica un mercato del lavoro in ripresa. In poche settimane, sono stati creati nuovi posti di lavoro e meno persone sono rimaste senza lavoro rispetto al passato. La situazione sembra migliorare, anche se restano ancora alcune sfide da affrontare.

Il tasso di disoccupazione in Italia ha raggiunto il livello più basso dal 2004, scendendo al 5,6% a dicembre 2025, secondo i dati provvisori diffusi dall’Istituto nazionale di statistica. Il dato rappresenta un ulteriore passo in avanti rispetto al 5,7% registrato a novembre, confermando una tendenza al ribasso che si è consolidata negli ultimi mesi. L’Istat ha reso noto che il numero di persone senza lavoro è diminuito, con un calo del 1% rispetto al mese precedente, in particolare tra le donne e gli over 25. Tuttavia, il quadro non è uniforme: la disoccupazione tra i giovani, definita in base ai 15-24enni, ha registrato un aumento, arrivando al 20,5%, segnando un’area di tensione nel mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’occupazione in crescita: tasso di disoccupazione scende al 5,6%, il minimo dal 2004 secondo Istat

Approfondimenti su Italia Disoccupazione

A dicembre il tasso di disoccupazione in Italia scende al 5,6%, il livello più basso da oltre vent’anni.

Nel terzo trimestre del 2025, l'Istat segnala una diminuzione del tasso di disoccupazione al 6,1%, con una riduzione di 0,2 punti rispetto al trimestre precedente, nonostante la diminuzione complessiva degli occupati.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Italia Disoccupazione

Argomenti discussi: Cleantech: un motore strategico per la crescita economica, l’occupazione e la competitività; Crescita ancora lenta, disoccupazione ai minimi; Lavoro giovanile in Italia: cresce l’occupazione, ma non la qualità; Meloni, propaganda sul lavoro: tutte le illusioni sui record.

Il Pil sale più delle attese, disoccupazione ancora giù. S&P a sorpresa alza l'outlookLa crescita italiana batte tutte le tempi. Sia quelle della Commissione europea sia quelle dello stesso governo. E il Paese incassa anche da S&P Global il miglioramento dell'outlook ... ilmessaggero.it

Istat, Testa (Fratelli D’Italia), occupazione in crescita, politiche economiche promossePescara. I più recenti dati diffusi dall’Istat restituiscono un quadro macroeconomico incoraggiante per il Paese, con la disoccupazione scesa al ... abruzzolive.it

Ancora notizie positive sul fronte lavoro. I dati Istat di dicembre confermano un dato chiaro: il tasso di disoccupazione scende al 5,6%, il livello più basso dall’inizio delle serie storiche nel 2004. Su base annua, il numero degli occupati è in aumento e sempre pi - facebook.com facebook

Ancora notizie positive sul fronte lavoro. I dati Istat di dicembre confermano un dato chiaro: il tasso di disoccupazione scende al 5,6%, il livello più basso dall’inizio delle serie storiche nel 2004. Su base annua, il numero degli occupati è in aumento. x.com