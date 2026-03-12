Israele prepara l' avanzata in Libano | l' ultimo avvertimento per fermare Hezbollah

Israele ha lanciato un avvertimento al Libano, dichiarando che, in assenza di azioni per bloccare Hezbollah, prenderà il controllo di alcuni territori. Il messaggio è stato consegnato alle autorità libanesi, che sono state invitate a intervenire per evitare un intervento diretto. La situazione riguarda le tensioni tra le parti e il rischio di escalation nei confini meridionali.

Israele ha avvertito il Libano che, se non impedirà a Hezbollah di attaccare, "prenderà territorio e lo farà da sé". "Hezbollah ha lanciato ieri pesanti bombardamenti contro lo Stato di Israele. L'Idf ha risposto con forza a Dahiyeh, alla periferia sud di Beirut roccaforte di Hezbollah, e contro obiettivi di Hezbollah in tutto il Libano", ha detto il ministro della Difesa Israel Katz durante una riunione con alti ufficiali dell'Idf, secondo quanto riporta il Times of Israel. "Ho avvertito il presidente del Libano che se il governo di Beirut non saprà come controllare il territorio e impedire a Hezbollah di minacciare le comunità del nord e di aprire il fuoco contro Israele, prenderemo il territorio e lo faremo da soli". 🔗 Leggi su Iltempo.it

