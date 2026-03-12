Israele |  L' Iran ci lancia missili stop a luoghi culto a Gerusalemme E posta un video ma è di fine febbraio Mojtaba | chiuso Hormuz 

Israele ha accusato l’Iran di aver lanciato missili e di aver chiuso alcuni luoghi di culto a Gerusalemme, allegando un video datato fine febbraio. In Iraq, una base israeliana è stata colpita, mentre l’IDF ha riferito di attacchi diffusi nella notte a Teheran. Inoltre, tre navi sono state danneggiate nel Golfo di Hormuz.

Guerra in Iran: missili su Gerusalemme. Colpita la Città Vecchia. Mojtaba Khamenei parla senza farsi vedere: “Non ci ritireremo mai. Hormuz chiuso”GERUSALEMME – Il regime iraniano sta lanciando missili su Gerusalemme, uno di questi ha colpito a poche centinaia di metri dalla Città Vecchia, dal...

Leggi anche: Gerusalemme, chiusi i luoghi di preghiera. Mojtaba: «Stretto di Hormuz resta chiuso» | ?Come finirà la guerra? I 4 scenari possibili

Sirene e forti esplosioni a TEL AVIV E GERUSALEMME per i MISSILI dall'IRAN

Tutti gli aggiornamenti su Israele L'Iran ci lancia missili stop a...

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Perché gli Stati Uniti e Israele stanno attaccando l'Iran proprio ora: i retroscena storici, cosa sta succedendo e cosa può succedere adesso; Perché l'Iran ha attaccato i Paesi del Golfo, dopo l'offensiva di Stati Uniti e Israele; Guerra all'Iran, le ragioni dell'attcco con l'incognita del futuro.

In Iran ci sono tre gruppi etnici separatisti su cui Israele e Usa scommettono: ecco chi sonoSi tratta dei ribelli di Ahwaz, dei curdi iraniani e dei baluci: ogni minoranza rivendica autonomia e indipendenza sui propri territori di riferimento, ... avvenire.it

L'Iran si scusa con i paesi del Golfo, ma 'non ci arrenderemo mai'. Nuovi raid israeliani nel nono giorno di guerraTeheran ai Paesi vicini: 'Se non ci attaccate, ci fermiamo' e avverte: 'Colpiremo solo le navi Usa e di Gerusalemme'. Rebus successione per la Guida Suprema. Trump valuta l'invito di truppe di terra e ... ansa.it

Israele: missile vicino a Spianata delle Moschee - facebook.com facebook

#TG2000 - Da #Hezbollah massiccio attacco contro #Israele con oltre 200 missili e 20 droni #12marzo #Libano #Beirut #Hormuz #Trump #IranIsraelWar #IranWar #Teheran #MedioOriente #Netanyahu #Khamenei #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com