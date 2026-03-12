Guerra in Iran | missili su Gerusalemme Colpita la Città Vecchia Mojtaba Khamenei parla senza farsi vedere | Non ci ritireremo mai Hormuz chiuso

Il regime iraniano ha lanciato missili su Gerusalemme, colpendo l’area a poche centinaia di metri dalla Città Vecchia, dal Muro del Pianto, dalla Moschea di Al-Aqsa e dalla Chiesa del Santo Sepolcro. Mojtaba Khamenei ha parlato senza apparire in pubblico, affermando che “non ci ritireremo mai” e annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz.

GERUSALEMME – Il regime iraniano sta lanciando missili su Gerusalemme, uno di questi ha colpito a poche centinaia di metri dalla Città Vecchia, dal Muro del Pianto, dalla Moschea di Al-Aqsa e dalla Chiesa del Santo Sepolcro”. Lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano postando il video del luogo colpito dall’ordigno iraniano. “Proteggere le vite e la sicurezza dei fedeli viene prima di tutto. Ecco perché la preghiera in tutti i luoghi sacri è stata temporaneamente sospesa”, aggiunge il messaggio. MOJTABA KHAMENEI – Ha parlato senza mostrarsi, Mojtaba Khamenei, nel suo primo discorso alla nazione dopo essere stato eletto Guida Suprema dell’Iran, ha lanciato un appello a tenere chiuso lo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

