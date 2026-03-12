Gerusalemme chiusi i luoghi di preghiera Mojtaba | Stretto di Hormuz resta chiuso | ?Come finirà la guerra? I 4 scenari possibili
A Gerusalemme sono stati chiusi i luoghi di preghiera, mentre Mojtaba ha annunciato che lo stretto di Hormuz rimane chiuso. Nella notte si sono verificati attacchi sulla base in Iraq e su tre navi nel golfo. L'IDF ha riferito di attacchi su larga scala a Teheran. Sono stati segnalati anche danni alla nostra base in Iraq e azioni militari nel tratto di mare vicino a Hormuz.
Colpita la nostra base in Iraq. L'Idf: attacchi su larga scala nella notte a Teheran. Colpite tre navi a Hormuz. Trump aumenta il conteggio, affondati 31 posamine di Teheran. Meloni riferisce in Parlamento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Guerra in Iran: missili su Gerusalemme. Colpita la Città Vecchia. Mojtaba Khamenei parla senza farsi vedere: “Non ci ritireremo mai. Hormuz chiuso”GERUSALEMME – Il regime iraniano sta lanciando missili su Gerusalemme, uno di questi ha colpito a poche centinaia di metri dalla Città Vecchia, dal...
Israele: 'Colpita Gerusalemme'. Il primo discorso di Mojtaba Khamenei. 'Hormuz deve restare chiuso'Mojtaba Khamenei, nel suo primo discorso come nuova Guida suprema iraniana, ha detto che 'Lo Stretto di Hormuz deve restare chiuso', invitando i Paesi della regione a chiudere le basi Usa. 'Non ci ... ansa.it
L'Iran minaccia gli Usa e chiude lo Stretto di Hormuz per un'esercitazione militareL'Iran ha temporaneamente chiuso lo Stretto di Hormuz per esercitazioni martedì, mentre le tensioni con gli Stati Uniti si intensificano, nonostante i nuovi colloqui sul nucleare a Ginevra cerchino di ... it.euronews.com
