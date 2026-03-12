Gerusalemme chiusi i luoghi di preghiera Mojtaba | Stretto di Hormuz resta chiuso | ?Come finirà la guerra? I 4 scenari possibili

A Gerusalemme sono stati chiusi i luoghi di preghiera, mentre Mojtaba ha annunciato che lo stretto di Hormuz rimane chiuso. Nella notte si sono verificati attacchi sulla base in Iraq e su tre navi nel golfo. L'IDF ha riferito di attacchi su larga scala a Teheran. Sono stati segnalati anche danni alla nostra base in Iraq e azioni militari nel tratto di mare vicino a Hormuz.