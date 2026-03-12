Idf | Colpito il sito nucleare iraniano di Talegan Esplosione nell' impianto di Fordow

Le forze di difesa israeliane hanno colpito il sito nucleare iraniano di Talegan, situato nell'impianto di Fordow. L’attacco è stato confermato dalle autorità israeliane, che hanno dichiarato di aver preso di mira una installazione utilizzata per lo sviluppo di armi nucleari a Teheran. L'operazione si è svolta senza ulteriori dettagli ufficiali.

Non è chiaro se l'attacco forse rivolto al contingente italiano o ad altri Paesi presenti con propri uomini nello stesso comprensorio L'attacco preventivo contro l'Iran lanciato sabato 28 febbraio da Stati Uniti e Israele aveva l'intento di far cadere il regime, ma ora l'intera regione del Golfo Persico è nel caos. Il blocco dello stretto di Hormuz getta nello scompiglio i mercati globali. Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver preso di mira il sito di Talegan, "utilizzato per lo sviluppo di armi nucleari a Teheran". "Negli ultimi anni questo sito è stato utilizzato per sviluppare esplosivi e condurre test nell'ambito del progetto Amad per lo sviluppo di armi nucleari", si legge in una nota.