colpito il sito nucleare iraniano di natanz preoccupano le possibili emissioni radioattive

Un attacco ha colpito il sito nucleare di Natanz in Iran, suscitando preoccupazioni per eventuali emissioni radioattive. L’impianto, considerato il principale centro per l’arricchimento dell’uranio nel paese, è stato oggetto di un episodio che ha attirato l’attenzione internazionale. Per ora, non sono stati forniti dettagli sulla natura dell’attacco o sulle conseguenze immediate.

L'Aiea non esclude la necessità di evacuazioni. Il direttore Grossi: «Tutte le parti esercitino la massima moderazione per evitare un'ulteriore escalation». L'impianto nucleare di Natanz, che si ritiene sia il principale centro per l'arricchimento dell'uranio dell'Iran con le sue 3.800 centrifughe, è stato colpito durante i raid di Stati Uniti e Israele. Lo ha reso noto Reza Najafi, ambasciatore di Teheran presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea). Poco prima Rafael Grossi, direttore dell'Aiea, tramite un comunicato ai 35 membri del Board of Governors aveva detto di non poter escludere né possibili «fuoriuscite radioattive» a seguito dei continui attacchi sul territorio della Repubblica Islamica, né l'ipotesi di evacuazione di aree delle maggiori città del Paese.

Allarme radiazioni in Iran: colpito impianto nucleare di Natanz. L’Aiea: “Possibili evacuazioni di aree molto estese”Roma, 2 marzo 2026 – Stati Uniti e Israele ieri hanno attaccato l'impianto nucleare di Natanz.

Iran, colpito l’impianto nucleare di Natanz. L’Aiea: “Non possiamo escludere fuoriuscite di materiale radioattivo”L’impianto nucleare iraniano di Natanz, tra i principali del paese, è stato colpito durante i raid di Stati Uniti e Israele.

Iran e Stati Uniti trattano sul nucleare, ma intanto tengono gli eserciti in allerta

Allarme radiazioni in Iran: colpito impianto nucleare di Natanz. L’Aiea: Possibili evacuazioni di aree molto esteseIl direttore generale Grossi chiede la massima moderazione in tutte le operazioni militari, anche se al momento non è stato rilevato alcun aumento dei livelli di radiazioni ... quotidiano.net

Iran: Missili su uffici Netanyahu. Israele e Usa attaccano sito arricchimento nucleare di NatanzContinuano gli attacchi tra Iran, Israele e Usa. Presi di mira il sito di arricchimento nucleare di Natanz e gli uffici di Netanyahu. Secondo Donald ... newsmondo.it

L’Iran rivendica di aver colpito l’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Lo stato attuale di Netanyahu non è ancora chiaro e ulteriori dettagli sull’operazione dovrebbero essere rilasciati in seguito. #Netanyahu #Iran #attacco #BenjaminNetanyahu # - facebook.com facebook

Iran: pesanti bombardamenti Usa su diverse città, colpito l’aeroporto internazionale di Kermanshah x.com