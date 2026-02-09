Ucraina | Sabato il peggior attacco alle reti elettriche delle centrali nucleari

Sabato l’Ucraina ha subito il più forte attacco alle reti elettriche delle centrali nucleari dall’inizio della guerra. L’attacco ha colpito il sistema che alimenta le centrali, mettendo in allerta le autorità locali e i tecnici. Per ora si sa poco sulle conseguenze, ma il rischio di danni alle centrali è concreto. La situazione resta tesa, e le autorità stanno valutando le prossime mosse.

