Ucraina | Sabato il peggior attacco alle reti elettriche delle centrali nucleari
Sabato l’Ucraina ha subito il più forte attacco alle reti elettriche delle centrali nucleari dall’inizio della guerra. L’attacco ha colpito il sistema che alimenta le centrali, mettendo in allerta le autorità locali e i tecnici. Per ora si sa poco sulle conseguenze, ma il rischio di danni alle centrali è concreto. La situazione resta tesa, e le autorità stanno valutando le prossime mosse.
L’attacco più potente al sistema elettrico che alimenta le centrali nucleari dall’inizio della guerra. La Russia ha colpito le sottostazioni ad alta tensione che collegano alla rete i tre impianti nucleari ucraini in funzione (Khmelnytskyi, Rivne e South Ukraine), costringendo un reattore a spegnersi completamente. Poco dopo, sono state imposte nuove restrizioni energetiche in tutto il Paese. E’ avvenuto sabato scorso, secondo Vitaliy Zaichenko, amministratore delegato di Ukrenergo, l’operatore statale che gestisce la rete elettrica. “Tutti nostri impianti nucleari sono stati costretti a ridurre la produzione e subito dopo l’attacco hanno perso il 50% della loro capacità di produrre energia”, ha detto il manager al Kyiv Independent. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
