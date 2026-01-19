Milano-Cortina Randstad | Previsti 36.000 posti di lavoro indotto compreso

I Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026 promettono un impatto economico significativo, con circa 36.000 posti di lavoro indotto stimati. L’evento favorirà il turismo, lo sviluppo infrastrutturale e la promozione internazionale delle regioni coinvolte, contribuendo a un ritorno positivo per l’economia locale e nazionale.

Epifani: 'La sovranità digitale non è tecnologia, è potere. E l'Europa rischia di perderlo' Epifani: 'La sovranità digitale non è tecnologia, è potere. E l'Europa rischia di perderlo' Omicidio Sharon, rinviata la sentenza. Legale di Sangare: "Punti che non tornano a suo favore"

