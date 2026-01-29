Melania Trump ha sorpreso tutti alla Borsa di New York. La First Lady ha deciso di partecipare all’apertura dei mercati, suonando la campanella come fosse un evento qualsiasi, senza l’abito sofisticato che solitamente indossa. La sua presenza ha attirato l’attenzione, lasciando capire che questa volta si è mostrata più semplice e diretta del solito.

N on è la solita Melania Trump. O forse, al contrario, è la Melania più autentica quella che ha attraversato la Borsa di New York per suonare la campanella d’apertura dei mercati. Una visione in total black, studiata millimetro per millimetro, per lanciare la sua ultima scommessa: il documentario Melania, un’operazione da 40 milioni di dollari targata Amazon MGM Studios che sta facendo discutere l’America ben prima del debutto. Lo stile di Melania Trump. guarda le foto Melania Trump, un corsetto in pelle per sfidare i mercati. Per la sua passerella a Wall Street, l’ex First Lady ha scelto un “power dressing” ad alta tensione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stile sempre impeccabile in total black. Ma cosa ci fa la First Lady alla Borsa di New York?

La first lady degli Stati Uniti Melania Trump ha lanciato un appello all'unità nazionale, a pochi giorni dall'uccisione di due cittadini da parte dagli agenti dell'Ice, a Minneapolis. "Dobbiamo unirci", ha detto durante un'intervista esclusiva a 'Fox & Friends'. "So che - facebook.com facebook

La First lady statunitense Melania #Trump suona la campanella d'apertura della Borsa di New York in vista dell'uscita, il 30 gennaio, del suo documentario intitolato "Melania" e ispirato all'autobiografia omonima uscita nel 2024. x.com