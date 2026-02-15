New York Fashion Week | Elizabeth Debicki regina del total black e tutte le altre star in front row

Durante la Settimana della Moda di New York, Elizabeth Debicki ha catturato l’attenzione indossando un completo total black, attirando gli sguardi di molti presenti. L’attrice ha scelto di partecipare al debutto della collezione di Khaite, che si è svolto ieri nel quartiere di Manhattan. Accanto a lei, diverse star come Sarah Pidgeon, Naomi Watts, Elsa Hosk e Natalia Bryant hanno occupato i posti in prima fila, creando un’atmosfera di grande fermento. Tra i presenti c’erano anche altre celebrità, tutte pronte a scoprire le ultime tendenze della moda autunno-inverno.

Proprio come è accaduto nella quarta giornata. Tra i primi nomi in calendario, Altuzarra, che ha radunato celeb come Olivia Palermo, con seducenti cuissardes animalier, ma anche Olivia Munn, in un etereo total white e Sara Sampaio, con completo over declinato in un sofisticato grey. A brillare nella notte newyorkese, il ricco parterre di stelle avvistato da Khaite, che ha visto arrivare dive del calibro di Elizabeth Debicki, avvolta in un look total black effetto cangiante, Sarah Pidgeon, impegnata con il tour di Love Story dove interpreta l'amata Carolyn Bessette e poi ancora Naomi Watts, con dettagli see through, Elsa Hosk, Olivia Palermo, Natalia Bryant e molti altri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Questa mattina a New York si sono aperte le sfilate della Fashion Week.

Lily Collins ha attirato l’attenzione alla New York Fashion Week indossando un top di perline, dopo aver preso posto tra le prime file della sfilata di Calvin Klein Collection.

