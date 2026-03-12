Iraq attaccata petroliera vicino al porto di Bassora | la nave in fiamme

Nel porto di Bassora in Iraq si è verificato un attacco a una petroliera, che ha provocato un incendio e almeno una vittima. Le autorità hanno deciso di sospendere le attività in tutti i terminal petroliferi del paese. L’incidente ha avuto ripercussioni sulle operazioni portuali e sui flussi di petrolio. Non sono stati forniti dettagli sulle responsabilità o sulle modalità dell’attacco.

(LaPresse) Un attacco al porto di Bassora in Iraq ha causato almeno un morto e costretto le autorità a sospendere le operazioni in tutti i terminal petroliferi del Paese. Colpita una petroliera, la Safesea Vishnu, battente bandiera delle Isole Marshall. L'attacco rivendicato dalla Guardia Rivoluzionaria iraniana.