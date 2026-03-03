Nave russa in fiamme vicino all’Italia è panico | Attaccata

Una nave russa si trova in fiamme vicino alle coste italiane, generando panico tra le forze di sicurezza e i testimoni della zona. La nave, visibile in un tratto molto sorvegliato del Mediterraneo, appare coinvolta in un grave incidente, con fumo e fiamme visibili dall’esterno. La situazione ha suscitato preoccupazione tra le autorità e chi assiste alla scena.

Nel Mediterraneo, in uno dei tratti più battuti e sorvegliati, c'è un'immagine che mette i brividi: una sagoma in mare e, attorno, la paura che qualcosa sia andato terribilmente storto. Le informazioni arrivano a frammenti, i dettagli sono pochi e le domande tantissime. E su tutto pesa un punto che inquieta più di ogni altro: chi c'era a bordo. Al centro della vicenda c'è una nave cisterna di gas naturale liquefatto battente bandiera russa, la Arctic Metagaz, segnalata in fiamme nel Mediterraneo. Secondo fonti del settore marittimo e della sicurezza navale, al momento non ci sarebbero informazioni certe sulla sorte dell'equipaggio. Ed è questo il silenzio che fa più rumore.

