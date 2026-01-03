Nelle immagini condivise sui social si vedono numerosi aerei militari e elicotteri statunitensi sorvolare a bassa quota Caracas. L’evento ha attirato l’attenzione e sollevato alcune preoccupazioni sulla situazione geopolitica nella regione. Questa operazione militare, ancora oggetto di analisi, rappresenta un possibile sviluppo nelle relazioni tra Stati Uniti e Venezuela.

Alcuni video pubblicati sui social mostrano decine di aerei militari ed elicotteri Usa che volano a bassa quota su Caracas, in Venezuela. Questa notte gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco sul Paese sudamericano, colpendo aeroporti e basi militari. Alcuni video sull’operazione americana mostrano elicotteri MH-47 Chinooks della 160mo Special Operations Aviation Regiment, l’unità di elicotteri delle forze speciali, la stessa che aveva preso parte all’Operazione Neptune Spear contro il complesso di Osama bin Laden. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attacco Usa al Venezuela, elicotteri e aerei Usa volano a bassa quota su Caracas: il video

Leggi anche: Venezuela, a Caracas esplosioni e aerei a bassa quota: il video dalla città

Leggi anche: Venezuela, attacco americano a Caracas. Trump: “Abbiamo catturato Maduro e la moglie”. Forti esplosioni e aerei a bassa quota: “Colpite basi militari”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Esplosioni a Caracas e passaggio di aerei, cosa è successo in Venezuela; Esplosioni e aerei: l'attacco Usa a Caracas. «Catturati Maduro e la moglie»; Venezuela, raid aerei a Caracas. Trump: Attacco su larga scala, catturati Maduro e sua moglie; Venezuela, il video dell'attacco a Caracas: i raid e le esplosioni.

Attacco USA al Venezuela: Trump ordina i raid, esplosioni a Caracas e nelle basi militari. Maduro proclama l’emergenza nazionale - Raid statunitensi nella notte: esplosioni a Caracas e in più Stati Forti esplosioni hanno scosso il Venezuela nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2026, into ... infodifesa.it