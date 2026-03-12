Iran-Usa-Israele attacchi incrociati Teheran punta il dito sull’Onu

L'esercito israeliano ha condotto una serie di attacchi in diverse zone dell'Iran, mentre Teheran ha accusato le Nazioni Unite di condannare i lanci di missili iraniani contro alcuni paesi arabi. La situazione si fa sempre più tesa con azioni militari e dichiarazioni ufficiali da entrambe le parti. La crisi tra Iran, Stati Uniti e Israele continua a evolversi in modo rapido e complesso.

L'esercito israeliano lancia una nuova ondata di attacchi in tutto l'Iran. Mentre Teheran punta il dito contro le Nazioni Unite che condanna i missili iraniani contro i paesi arabi. Servizio di Caterina Dall'Olio TG2000.