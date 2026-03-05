Nella regione del Medio Oriente si sono verificati recenti attacchi incrociati coinvolgendo Iran, Stati Uniti e Israele, mentre si intensifica lo scontro tra Washington e Madrid a causa di un missile che ha colpito la Turchia. Le tensioni tra le varie nazioni continuano a crescere, alimentando un quadro di eventi che si susseguono rapidamente e che coinvolgono più attori della regione.

Medio Oriente. Attacchi incrociati, la vicenda del missile contro la Turchia, il botta e risposta tra Washington e Madrid. Servizio di Massimiliano Cochi IranUsa-Israele, attacchi incrociati. Scontro Usa-Spagna TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Iran/Usa-Israele, attacchi incrociati. Scontro Usa-Spagna

Guerra Usa-Israele-Iran, i paesi del Golfo a Teheran dopo gli attacchi: «Pronti a rispondere». Colpita base Usa in KuwaitI paesi arabi del Golfo alleati degli Stati Uniti si dicono uniti nel valutare ipotesi di risposta militare all’Iran in nome del diritto...

Iran–Israele, escalation di attacchi incrociatiIl conflitto tra Iran e Israele entra in una fase di escalation senza precedenti, con attacchi incrociati che hanno coinvolto anche Libano e Paesi...

Iran/Usa-Israele, attacchi incrociati. Scontro Usa-Spagna

Tutto quello che riguarda Iran Usa Israele attacchi incrociati....

Temi più discussi: USA e Israele lanciano attacchi contro l’Iran; Attacco Usa-Israele a Iran. Sabahi: Porterà morti, feriti e distruzione. Situazione non sfugga di mano; Escalation di attacchi tra Usa, Israele e Iran. L’appello urgente di Amnesty; Il racconto dell’attacco Usa-Israele all’Iran minuto per minuto: cos’è successo.

Guerra tra Iran e Usa-Israele: le ultime notizie di oggi 5 marzo 2026Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l’Iran, dove almeno 1.045 persone sono rimaste uccise dall’inizio della guerra, mentre Tel Aviv prosegue i raid aerei e avanza con le proprie truppe a ... tpi.it

Iran, zone d'attacco e obiettivi divisi tra Usa e Israele. Il piano di guerra coordinato da mesiIsraele bombarda Teheran e l'Iran occidentale perché da qui vengono lanciati i missili contro Tel Aviv. Gli Stati Uniti stanno invece ... iltempo.it

Dall’attacco congiunto Usa-Israele contro l’Iran alla risposta di Teheran nel Golfo: missili e droni che allargano il conflitto e alzano il prezzo umano, con civili colpiti e soccorsi sotto pressione. Sullo sfondo, il nodo strategico dello Stretto di Hormuz: una stretta c - facebook.com facebook

Escalation di attacchi tra Usa, Israele e Iran. Appello urgente x.com