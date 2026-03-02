Iran–Israele, escalation di attacchi incrociati

Il conflitto tra Iran e Israele si intensifica con una serie di attacchi incrociati che coinvolgono anche Libano e alcuni Paesi del Golfo. La situazione si fa sempre più tesa, con azioni che si susseguono in un clima di crescente pressione tra le due nazioni e le aree limitrofe. Nessuna parte ha ancora dichiarato un cessate il fuoco.

Il conflitto tra Iran e Israele entra in una fase di escalation senza precedenti, con attacchi incrociati che hanno coinvolto anche Libano e Paesi del Golfo. Servizio di Fabio Bolzetta. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Iran, ambasciatore Giansanti: “Attacchi a Golfo per alzare costi per Usa, rischiosa strategia escalation”(Adnkronos) – "Una strategia di escalation rischiosa, che gli sta alienando" la vicinanza di Paesi che "molto si erano spesi per evitare il...

