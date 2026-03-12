Il ministro degli Esteri ha espresso una ferma condanna per l’attacco alla base italiana di Erbil in Iraq. Ha comunicato di aver parlato con l’ambasciatore italiano presente nel paese. L’attacco ha coinvolto la struttura italiana senza specificare danni o vittime. La notizia è stata diffusa oggi da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui responsabili o sulle conseguenze immediate.

Milano, 12 mar. (LaPresse) – "Ferma condanna per l'attacco che ha subito la base italiana di Erbil. Ho appena parlato con l'Ambasciatore d'Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker. A loro esprimo solidarietà e gratitudine per il quotidiano servizio alla Patria". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

© Lapresse.it - Iran: Tajani, condanna per attacco a base italiana di Erbil

