Un missile ha colpito la base italiana a Erbil, in Iraq. Secondo quanto comunicato, nessuno tra il personale italiano è rimasto ferito o ha perso la vita. Le autorità italiane stanno monitorando la situazione e stanno verificando i danni causati dall’attacco. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali italiane coinvolte nella gestione della base.

Milano, 12 mar. (LaPresse) – "Un missile ha colpito la nostra base di Erbil. Non ci sono vittime né feriti tra il personale italiano. Stanno tutti bene. Sono costantemente aggiornato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Comandante dei Covi". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto.

© Lapresse.it - Iran: Crosetto, missile ha colpito nostra base a Erbil, stanno tutti bene

«Un missile ha appena colpito la nostra base ad Erbil, non ci sono vittime tra gli italiani». Il messaggio del ministro Crosetto letto in diretta tv – Il video«Un missile ha appena colpito la nostra base ad Erbil, non so ancora con che esito.

