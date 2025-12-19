Manovra Schlein | Meloni sbandiera unità ma la sua maggioranza si è rotta – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2025 "Meloni ha sbandierato grande unità, ma ieri notte si è rotta la sua maggioranza. Diceva che non si può aumentare l'età pensionabile senza metterci la faccia. Ma non ha detto una parola sull'aumento dell'età pensionabile previsto dalla sua manovra" così la segretaria Elly Schlein, intervenendo alla conferenza con Boccia sulla manovra. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Manovra, Schlein: «Stanotte si è rotta la maggioranza»
Leggi anche: Schlein a Meloni: “Manovra austera e rinunciataria a crescita zero, la sua incoerenza ormai è conclamata” – Video
Schlein: Meloni continua a fare cabaret, ma per gli italiani è sempre più dura; Schlein: La calcolatrice di Meloni è rotta e il frigo degli italiani è vuoto; Schlein: «Meloni festeggia l'Unesco, ma il frigo degli italiani è sempre più vuoto. In manovra nulla per far ripartire il Paese»; Belcolle, sopralluogo nel nuovo reparto di Ematologia: apertura prevista entro febbraio.
Manovra, Schlein: "Meloni sbandiera unità, ma la sua maggioranza si è rotta" - "Meloni ha sbandierato grande unità, ma ieri notte si è rotta la sua maggioranza. ilgiornale.it
Manovra, Schlein: «Meloni dice che non ci sono tagli agli Enti locali? Le si è di nuovo rotta la calcolatrice» - Bologna, 15 novembre 2025 «Dire che questa è la prima manovra senza tagli agli enti locali è prendere in giro i sindaci che i bilanci li conoscono. video.corriere.it
Manovra: Schlein, 'Meloni taglia e scarica responsabilità governo su enti locali' - "Dire che questa è la prima manovra senza tagli agli enti locali, significa prendere in giro gli amministratori. lagazzettadelmezzogiorno.it
Manovra, #Schlein: la maggioranza si è rotta. Finita #Atreju, i problemi restano - facebook.com facebook
#Schlein attacca la manovra sulle #pensioni Secondo Schlein, gli interventi introdotti rappresentano una rottura con le promesse fatte in campagna elettorale. #Manovra #Bilancio #Camera #Governo #Meloni #Riscatto #Laurea x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.