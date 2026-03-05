Una risoluzione di maggioranza sull’Iran è stata approvata, mentre la premier ha dichiarato che l’Italia «non è in guerra». La leader dell’opposizione ha affermato che «nessuno ci ha convocati» per discutere. Crosetto ha criticato un attacco degli Stati Uniti, definendolo fuori dalle regole internazionali. La premier si prepara a riferire in Parlamento sull’argomento.

Crosetto: «Attacco Usa fuori dalle regole internazionali». La premier pronta a riferire in Aula l'11 marzo.

Sì alla risoluzione di maggioranza sull'Iran: cosa prevede. Meloni: «Non siamo in guerra». Schlein: «Nessuno ci ha convocati»

Meloni: non siamo in guerra e non ci entriamo. La maggioranza: rafforzare difesa, rispetto accordi sulle basi Usa“Oggi non abbiamo nessuna richiesta in questo senso e voglio dire che non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra”.

Iran, Meloni: «Non siamo in guerra e non ci entriamo. Sulle basi Usa ci atteniamo agli accordi bilaterali»«Oggi non abbiamo nessuna richiesta in questo senso e voglio dire che non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra».

Iran, passa risoluzione di maggioranzaL'Aula della Camera ha approvato con 179 sì, 100 no e 14 astensioni la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del governo sulla richiesta di aiuto fatta dai Paesi del Golfo. Bocciato il docume ... rainews.it

Iran, la Camera dà l’ok alla risoluzione di maggioranza con 179 sìLa risoluzione presentata da Pd, Movimento 5 stelle e Avs è stata invece bocciata con 178 no, 99 sì e 14 astenuti ... affaritaliani.it

