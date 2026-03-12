I membri dell'Agenzia internazionale dell'Energia hanno deciso di sbloccare le riserve di petrolio per la sesta volta dal 1974, in modo deciso e unanime. La decisione mira a intervenire sul mercato energetico, ma gli effetti di questa mossa sono ancora da valutare. La misura rappresenta un'azione coordinata tra i paesi membri, senza coinvolgimenti diretti di altri attori.

La mossa è muscolare e perentoria, gli esiti incerti. Per la sesta volta dal 1974 e all'unanimità, i Paesi membri dell'Agenzia internazionale dell'Energia hanno deciso di aprire la scorta di emergenza. Senza precedenti il volume sbloccato, più del doppio rispetto al record di 182 milioni di barili immessi sul mercato nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Le scorte di emergenza saranno messe a disposizione del mercato «in un arco di tempo adeguato alle circostanze nazionali di ciascun paese membro», ha precisato la nota dell'Aie, e saranno integrate da ulteriori misure di emergenza da parte di alcuni Paesi.

© Liberoquotidiano.it - Iran, sbloccate le riserve di petrolio: la mossa per soffocare i Pasdaran

