Incendio Iran | petrolio schizza G7 attiva le riserve

Nella notte, un incendio nel nord dell’Iran ha coinvolto un sito petrolifero, causando un aumento immediato del prezzo del greggio sui mercati internazionali. Di fronte ai rialzi, il G7 ha deciso di attivare le riserve strategiche di petrolio per contenere le conseguenze. Il prezzo del petrolio ha raggiunto livelli record, poi si è attestato appena sotto i 100 dollari.

Un incendio divampato nella notte nel nord dell'Iran ha scatenato un'onda d'urto sui mercati energetici globali, spingendo il prezzo del greggio verso picchi record prima di una correzione che lo riporta appena sotto la soglia dei 100 dollari. Le borse internazionali oscillano in preda all'incertezza mentre i leader del G7 valutano l'attivazione delle riserve strategiche per contenere gli shock. La fiammata alla raffineria non è un evento isolato ma il detonatore di una crisi più ampia legata alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. L'impatto immediato si riflette nei grafici finanziari, dove la volatilità è diventata la nuova normalità per gli investitori preoccupati dalla possibile guerra breve innescata dalle azioni di Trump.