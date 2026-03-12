Iran Mojtaba Khamenei promette vendetta nel suo primo discorso da Guida Suprema
Giovedì 12 marzo, Mojtaba Khamenei ha tenuto il suo primo discorso alla nazione come nuova Guida Suprema dell’Iran, dopo aver sostituito il padre, l’ayatollah Ali, ucciso nei primi raid di Stati Uniti e Israele. Nel suo intervento, ha promesso vendetta per l’uccisione e ha rivolto un messaggio diretto alla popolazione iraniana. La cerimonia ha segnato il passaggio di consegne ufficiale nel ruolo di massimo leader religioso e politico del paese.
Giovedì 12 marzo è finalmente arrivato il primo discorso alla nazione di Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema dell’ Iran, subentrato al padre, l’ ayatollah Ali, ucciso nei primi raid di Stati Uniti e Israele. Non è apparso in pubblico, né dal vivo né in video: ferito alle gambe e nascosto in un luogo sicuro (almeno questa è la versione ufficiale), si è limitato a un messaggio letto da un presentatore alla tv di Stato. Donna iraniana mostra un ritratto di Mojtaba Khamenei (Ansa). Cosa ha detto Mojtaba Khamenei nel primo discorso da Guida Suprema. «Non rinunceremo a vendicare il sangue dei nostri martiri », ha detto Khamenei, citando anche la strage delle bambine nella scuola di Minab, «un crimine che non può passare sottotraccia». 🔗 Leggi su Lettera43.it
