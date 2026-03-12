Iran Mojtaba Khamenei promette vendetta nel suo primo discorso da Guida Suprema

Giovedì 12 marzo, Mojtaba Khamenei ha tenuto il suo primo discorso alla nazione come nuova Guida Suprema dell’Iran, dopo aver sostituito il padre, l’ayatollah Ali, ucciso nei primi raid di Stati Uniti e Israele. Nel suo intervento, ha promesso vendetta per l’uccisione e ha rivolto un messaggio diretto alla popolazione iraniana. La cerimonia ha segnato il passaggio di consegne ufficiale nel ruolo di massimo leader religioso e politico del paese.