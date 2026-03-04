Mojtaba Khamenei figlio del defunto leader Ali è la nuova Guida Suprema dell’Iran Israele furiosa promette | È un bersaglio dei nostri raid lo prenderemo

Mojtaba Khamenei, figlio del precedente leader Ali, è stato ufficialmente nominato come nuova Guida Suprema dell’Iran. La notizia ha suscitato reazioni dure da parte di Israele, che ha dichiarato che lo considererà un obiettivo dei propri raid. La nomina rappresenta un momento importante per il paese, senza che siano state ancora ufficializzate eventuali conseguenze o cambi di politica.

Mojtaba Khamenei eletto Guida Suprema dopo la morte del padre. Chi è il nuovo leader e la minaccia di Israele. Per anni la Repubblica islamica ha respinto l’idea di una trasmissione ereditaria del potere. Lo stesso Ali Khamenei, recentemente ucciso dai raid di Usa e Israele contro l’Iran, aveva sempre escluso una “linea di sangue” al vertice. Eppure oggi il testimone passa al figlio prediletto, 56 anni, religioso sciita senza incarichi governativi ufficiali ma con relazioni robuste nei gangli della sicurezza. Un personaggio noto in occidente soprattutto perché il suo nome è comparso in inchieste su presunti arricchimenti e proprietà immobiliari che avrebbe acquistato anche nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il figlio dell’ayatollah Ali Khamenei è stato eletto nuova guida spirituale suprema, chi è MojtabaMojtaba Hosseini Khamenei, figlio maggiore dell’ayatollah Ali Khamenei, è stato eletto nuova guida spirituale suprema al posto del padre, ucciso...

