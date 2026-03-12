Iran il primo messaggio della Guida Suprema Mojtaba Khamenei | Non rinunceremo a vendicare i martiri Hormuz deve rimanere chiuso – La diretta

Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei ha pronunciato il suo primo messaggio pubblico, affermando che il paese non rinuncerà alla vendetta per i martiri. Durante l'intervento, ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz deve rimanere chiuso. Questa dichiarazione rappresenta un momento importante per l'Iran, che conferma la propria posizione sulla questione strategica dello stretto.

Nel suo primo messaggio al paese, la Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz deve rimanere chiuso. L'Iran « non rinuncerà a vendicare il sangue dei martiri », uccisi negli attacchi di Stati Uniti e Israele. « Non ci ritireremo mai, la vendetta è sul sangue di ogni singolo iraniano che ha perso la vita». Per Khamenei « tutte le basi Usa in regione vanno immediatamente chiuse ». Promette vendetta per quanto successo nella scuola di Manib. «Saremo forti, il nemico pagherà il prezzo, è importante che il mondo capisca che la situazione attuale deve portare a una sorta di compenso per coloro che sono stati colpiti da questa guerra.

