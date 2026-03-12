Iran giura vendetta Hormuz resta chiuso L' Italia risponde alla crisi energia

In Iran, la nuova Guida Suprema ha dichiarato che il paese giura vendetta e ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz. La decisione si inserisce in un contesto di tensione crescente, mentre l’Italia si prepara a rispondere alla crisi energetica derivante da questa escalation. La situazione rimane in evoluzione, con i dettagli ancora da chiarire.

Nuovo giorno di guerra in Iran, dove dopo giorni di silenzio sono arrivate le prime dichiarazioni della nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei. Ma lui non si è presentato. A leggere le sue parole, infatti, è stato uno speaker della tv di Stato e questo ha riacceso gli interrogativi sulle reali condizioni di salute del figlio dell'Ayatollah che ieri la Cnn aveva descritto come "ferito al piede" e con "lacerazioni in volto". Nel comunicato, Khamenei ribadisce l'impegno di seguire le orme del defunto padre Alì e giura di vendicare "il sangue dei martiri". E sulle basi Usa nella regione, Teheran annuncia che continuerà a bersagliarle se non verranno chiuse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

