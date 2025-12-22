Montagna | Calderoli disponibile a ulteriore confronto ma rispettare legge e Costituzione
Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Si è svolta questa mattina la riunione in tema di regolamento per la classificazione dei Comuni montani tra i delegati delle Regioni e il ministro Roberto Calderoli, che ha confermato la propria disponibilità a una ulteriore fase di confronto con gli Enti territoriali. A fronte di una proposta unitaria da parte delle Regioni che è ancora in fase di elaborazione, il ministro Calderoli -riferisce un comunicato- ha concesso una nuova proroga e concordato con le Regioni di rivedersi entro una settimana a partire da oggi. L'obiettivo è trovare una sintesi che raggiunga un'intesa unanime tra le Regioni, che in seguito il ministro sottoporrà anche a Comuni e Province per condividere il percorso con tutti gli enti territoriali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
