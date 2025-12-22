Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Si è svolta questa mattina la riunione in tema di regolamento per la classificazione dei Comuni montani tra i delegati delle Regioni e il ministro Roberto Calderoli, che ha confermato la propria disponibilità a una ulteriore fase di confronto con gli Enti territoriali. A fronte di una proposta unitaria da parte delle Regioni che è ancora in fase di elaborazione, il ministro Calderoli -riferisce un comunicato- ha concesso una nuova proroga e concordato con le Regioni di rivedersi entro una settimana a partire da oggi. L'obiettivo è trovare una sintesi che raggiunga un'intesa unanime tra le Regioni, che in seguito il ministro sottoporrà anche a Comuni e Province per condividere il percorso con tutti gli enti territoriali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Montagna: Calderoli disponibile a ulteriore confronto ma rispettare legge e Costituzione

Leggi anche: Lo sfogo dell’internista: “Siamo rimasti gli unici a rispettare la Costituzione”

Leggi anche: Montagna, Calderoli: «I comuni esclusi fino ad oggi hanno impropriamente tolto risorse»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Riclassificazione dei Comuni montani, il Governo “congela” il testo del provvedimento; Tregua sui Comuni di montagna. Calderoli: Disponibile a discutere; Ministro Calderoli apre al dialogo sui Comuni montani; Legge Montagna, Anci chiede il rinvio del provvedimento: “L’Associazione sia coinvolta nel percorso per migliorare il testo”.

Classificazione Comuni montani, Calderoli: “Disponibile a confronto, rispettando vera montagna” - Il ministro Roberto Calderoli interviene sulla classificazione dei comuni montani, anche in provincia di Grosseto ... grossetonotizie.com