Il governo ha annunciato la disponibilità a incontrare le opposizioni per affrontare la crisi attuale, definendola complessa e richiedente unità. La premier ha invitato a un tavolo di confronto, sottolineando l’importanza di una risposta condivisa in questi momenti difficili per la nazione. La proposta arriva in un contesto di tensioni e sfide politiche di rilievo.

"È sempre auspicabile nelle fasi più difficili della storia, che una nazione come la nostra sappia compattarsi". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le comunicazioni al Senato in vista della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, nonché sugli sviluppi della crisi in medio oriente dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran al termine delle quali l'Aula di Palazzo Madama ha approvato la risoluzione di maggioranza con 102 voti a favore, 66 contro e 1 astensione. "Lo dico perché uno scenario come questo impone a tutte le classi dirigenti responsabilità e lucidità", ha aggiunto la premier. "Si può fare senza rinunciare a nulla della propria identità politica" e "mi auguro che l'Italia possa parlare nelle prossime settimane con una sola voce. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Meloni: "Crisi complessa: compattiamoci. Disponibile a un tavolo con le opposizioni"

