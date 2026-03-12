Iran l’Italia rilascerà quasi 10 milioni di barili di petrolio

L’Italia ha annunciato che rilascerà quasi 10 milioni di barili di petrolio, una decisione che riguarda le proprie riserve energetiche. La misura si inserisce in un contesto di attenzione internazionale verso le forniture di petrolio provenienti dall’Iran. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o le modalità di rilascio.

La questione Iran arriva a toccare anche le nostre scorte energetiche. L’Italia rilascerà infatti quasi 10 milioni di barili di petrolio. Questo – viene spiegato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) – rientra nella partecipazione al rilascio coordinato di una quota delle proprie riserve petrolifere di emergenza, così come deciso dall’accordo raggiunto tra i Paesi membri dell’ Agenzia internazionale dell’energia (Aie) per contribuire alla stabilizzazione dei mercati energetici internazionali. Il quantitativo previsto per il nostro Paese è pari a 9 milioni e 966mila barili, corrispondenti a circa il 2,5% del totale dei barili messi a disposizione complessivamente dai Paesi dell’Aie per fronteggiare l’attuale emergenza petrolifera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

