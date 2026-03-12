L’Italia rilascerà quasi 10 milioni di barili di petrolio per affrontare l’emergenza energetica

L’Italia ha annunciato che rilascerà quasi 10 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche per affrontare l’emergenza energetica. La decisione è stata comunicata in seguito a un accordo tra i Paesi dell’International Energy Agency (IEA) volto a sostenere il mercato energetico globale. L’operazione prevede l’immissione di circa 9,97 milioni di barili di petrolio.

