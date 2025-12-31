Eredità Agnelli la Procura cerca 35 quadri | opere d’arte all’estero e rischio confisca

L’indagine sulla collezione privata di opere d’arte della famiglia Agnelli ha raggiunto un momento importante, con la Procura che cerca 35 quadri all’estero. La vicenda solleva questioni legali e di tutela del patrimonio, evidenziando le complessità legate alla gestione e alla provenienza delle opere. Questa fase rappresenta un passaggio cruciale per chiarire eventuali irregolarità e il rischio di confisca delle opere coinvolte.

L’inchiesta sulla composizione della collezione privata di opere d’arte della famiglia Agnelli è arrivata a un punto di svolta. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, sono 35 i quadri d’autore che la Procura di Roma sta cercando. Una parte dell’elenco è coperta da segreto istruttorio, ma è certo che tra le opere figurano dipinti di Monet, Picasso e Giorgio De Chirico. La riservatezza imposta dai magistrati è legata a un passaggio cruciale dell’indagine: per alcuni quadri, una volta individuato il luogo in cui si trovano, potrà essere avviata la procedura di confisca. Le opere non sarebbero più in Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

