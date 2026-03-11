Iran via libera dell' Aie al rilascio di 400 milioni di barili dalle riserve di petrolio

I 32 Paesi membri dell’Agenzia Internazionale per l’Energia hanno approvato il rilascio di 400 milioni di barili di petrolio dalle riserve nazionali. La decisione è stata comunicata oggi e riguarda la gestione delle scorte di petrolio a livello globale. La misura si inserisce in un accordo tra i paesi membri dell’Aie.

I 32 Paesi membri dell’ Agenzia internazionale per l’energia (Aie) hanno concordato oggi all’unanimità di mettere a disposizione del mercato 400 milioni di barili di petrolio dalle loro riserve di emergenza per far fronte alle perturbazioni dei mercati petroliferi derivanti dalla guerra in Medio Oriente. Lo si legge in una nota. La decisione di intraprendere un’azione collettiva di emergenza è stata presa, viene spiegato, a seguito di una riunione straordinaria dei governi membri dell’Aie tenutasi ieri, convocata dal direttore esecutivo dell’Aie, Fatih Birol, per valutare le condizioni di mercato nel contesto del conflitto in Medio Oriente e valutare le opzioni per affrontare le interruzioni dell’approvvigionamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

