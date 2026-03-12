La nuova Guida Suprema dell’Iran ha pronunciato il suo primo messaggio pubblico, dichiarando che il paese “vendicherà il sangue dei martiri”. Questo intervento si rivolge principalmente a Stati Uniti e Israele, che sono indicati come responsabili dello scoppio della guerra. È il primo discorso ufficiale da quando è stata eletta alla guida dell’Iran.

È il suo primo intervento pubblico da quando è stato eletto Guida Suprema dell’Iran. Il primo messaggio che si rivolge soprattutto a chi la guerra l’ha scatenata, ovvero Stati Uniti e Israele. Mojtaba Khamenei non ha nessuna intenzione di tirarsi indietro e, anzi, minaccia i suoi “nemici”: “ Noi non ci ritireremo mai. Vendicheremo il sangue dei nostri martiri, vendicheremo il sangue di tutti i nostri cittadini”. Khamenei, pur non comparendo in video e non mostrandosi, si rivolge proprio a chi è in guerra con l’Iran: “I nostri nemici pagheranno il prezzo, perché ci sarà una vendetta”. E la prima vendetta riguarda il petrolio, perché nel suo primo discorso la nuova Guida Suprema ha detto chiaramente che l’intenzione è quella di tenere chiuso lo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Iran, il primo messaggio della nuova Guida Suprema Khamenei: “Vendicheremo il sangue dei martiri”

