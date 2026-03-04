Mojtaba Khamenei, figlio del precedente Guida Suprema iraniano, è stato scelto come suo successore dall’Assemblea degli Esperti. La sua nomina segna il primo caso di un leader non ayatollah a ricoprire questa posizione in Iran. La decisione è stata annunciata ufficialmente e apre una nuova fase nella guida religiosa e politica del Paese.

Sarà Mojtaba Khamenei la nuova Guida Suprema dell’Iran, succedendo al padre ucciso nell’attacco di a Teheran. Il figlio secondogenito di Ali Khamenei è stato nominato al vertice della Repubblica islamica dall’Assemblea degli esperti, nonostante la ritrosia dello stesso ayatollah verso una discendenza dinastica. La nomina della nuova Guida Suprema dell’Iran Mojtaba era stato dato in primo momento per morto nel raid che ha ucciso Ali Khamenei durante l’attacco mirato in Iran, ma è stato eletto come nuova Guida Suprema dall’Assemblea degli esperti che si è riunita online dopo il bombardamento contro la sede di Qom. Una scelta maturata in... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Chi è Mojtaba Khamenei successore del padre in Iran come Guida Suprema, è il primo non ayatollah del Paese

Chi è Mojtaba, il figlio di Khamenei scelto come successore del padre: sarà la nuova Guida suprema dell'Iran
Secondo media locali è Mojtaba, il figlio di Alì Khamenei, la nuova Guida suprema dell'Iran: è stato scelto come successore del padre dall'Assemblea...

Chi è Mojtaba Khamenei la nuova Guida Suprema dell'Iran
L'Assemblea degli Esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come nuova Guida Suprema, su indicazione delle Guardie...

