Guerra Iran minacce di Mojtaba Khamenei nel primo discorso senza mostrarsi in video | Apriremo nuovi fronti

Mojtaba Khamenei ha pronunciato il suo primo discorso da Guida suprema senza apparire in video, nel quale ha dichiarato che l’Iran aprirà nuovi fronti. Le sue parole sono state diffuse attraverso canali ufficiali e si concentrano sulle minacce rivolte a chi si oppone alle politiche del paese. Nessuna immagine o registrazione visiva accompagna il messaggio.

La nuova Guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, suo predecessore, ha diffuso il suo primo messaggio da capo di Stato. Ha promesso che Teheran aprirà nuovi fronti di guerra e che manterrà chiuso lo stretto di Hormuz. Ha anche accusato gli Usa di stare guadagnando dall'aumento dei prezzi del petrolio.

Iran, Mojtaba Khamenei promette vendetta nel suo primo discorso da Guida Suprema

Iran, Macron netto: "Attacco a Cipro è attacco all'Europa". Atteso primo discorso di Mojtaba Khamenei

