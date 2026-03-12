Il senatore Filippo Sensi commenta la situazione politica riferendosi all'assenza di un vero confronto tra maggioranza e opposizione, evidenziando come questa mancanza di dialogo si sia manifestata dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio alla Camera e al Senato. Secondo lui, la difficoltà nel confronto è ciò che è mancato in questa fase, senza entrare nel merito delle ragioni o delle conseguenze.

La fatica del confronto. È questo che è mancato, secondo il senatore Filippo Sensi, tra maggioranza e opposizione dopo le comunicazioni di ieri della presidente del Consiglio a Camera e Senato. La premier ha lanciato un appello all’unità preparato male, sostiene il parlamentare del Partito democratico che ci parla proprio dall’aula del Senato, che poi non è stato accolto dalle opposizioni, ma da questo mancato dialogo escono sconfitte entrambe le parti, e quindi l’Italia. Perché? Perché io penso che sulla politica estera, tanto più in un momento così delicato nel quadro internazionale, sia doveroso un confronto, uno scambio tra maggioranza e opposizione, tra governo e minoranza. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Iran e non solo, l’occasione mancata del dialogo tra maggioranza e opposizione. Parla Sensi

