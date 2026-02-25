strano a dirsi eppure maggioranza e opposizione si accordano non solo sulla fao

La rivalità tra maggioranza e opposizione si manifesta con accuse reciproche, ma dietro le quinte si trovano punti di intesa sulla Fao. Entrambe le parti discutono pubblicamente e cercano di mostrare divergenze, mentre in privato trovano occasioni di confronto. La loro capacità di collaborare, anche se limitata, si concretizza in incontri riservati e scambi di opinioni. Questa dinamica crea un quadro complesso che va oltre le apparenze.

Ucraina, femminicidio, fondi Pnrr, maggiore età digitale (e chissà: cybersicurezza? Terrorismo?). Le materie che uniscono Pd e FdI (a dispetto delle apparenze). L'intesa recente sugli aiuti a Kyiv, e quando il Pd e FdI si sono trovati concordi, a Strasburgo, sull'uso dei fondi Pnrr per la Difesa, nel giugno del 2025 Roma. Accuse reciproche in superficie, dialogo sottotraccia: la buona notizia è che maggioranza e opposizione, a dispetto delle apparenze, non soltanto a volte si parlano, ma a volte (anche) si accordano. E' successo due giorni fa a Bruxelles, quando il vicepremier, ministro degli Esteri e leader di FI Antonio Tajani e il ministro dell'Agricoltura ed esponente storico di FdI Francesco Lollobrigida hanno annunciato di aver candidato a direttore della Fao l'ex ministro dell'Agricoltura dem ed ex segretario del Pd Maurizio Martina.

