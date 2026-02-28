Attacco in Iran Tajani | Nessun italiano coinvolto in Iran e nel Golfo – Il video

Il 28 febbraio 2026, un attacco si è verificato in Iran, coinvolgendo diversi paesi dell’area del Golfo. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che nessun italiano è coinvolto negli eventi, sottolineando l’assenza di cittadini italiani tra le persone colpite o sospettate. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale e generato diverse reazioni ufficiali nella regione.

(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2026 "La prima notizia positiva è che non c'è neanche un italiano coinvolto negli attacchi molteplici che ci sono stati in Iran e nei Paesi dell'area del Golfo. Anche i militari italiani dell'Aeronautica che sono nella base in Kuwait che è stata attaccata con i missili dall'Iran sono tutti incolumi, erano tutti nel bunker. Ci sono stati danni ingenti alla pista ma non ci sono militari italiani feriti. E' stato fatto anche un attacco al comando della Quinta flotta ma non ci sono italiani coinvolti in tutta l'area, né civili né militari. Invitiamo italiani presenti come turisti nell'area a restare nelle loro case o negli alberghi" così il Ministro Tajani. 🔗 Leggi su Open.online

Iran: vertice Usa-Iran sul nucleare tra tensioni e timidi segnali di dialogo. Rischio escalation nel Golfo.Nucleare iraniano: la diplomazia al bivio tra minacce e negoziati Ginevra è il teatro di un delicato confronto tra Stati Uniti e Iran, con...

Trump pronto al via libera: nel Golfo si prepara un attacco su vasta scala contro l’IranLe forze statunitensi attendono soltanto il via da parte del comandante in capo, il presidente Donald Trump.

Tutti gli aggiornamenti su Iran.

Temi più discussi: Attacco Israele-Usa, il vicepremier Tajani al Tg5: Non ci sono segnalazioni di italiani coinvolti; IRAN, TAJANI: SICUREZZA CONNAZIONALI E’ PRIORITA’; Usa e Israele, attacco all'Iran: scatta operazione 'Ruggito del Leone'; Bombe su Teheran: Israele e Usa aprono un nuovo fronte con l’Iran.

Attacco Usa e Israele all'Iran, Tajani: Italiani non escano di casaIn Iran ''non ci sono italiani coinvolti in nessuna azione militare'', ''né civili né militari, però quello che noi diciamo ai nostri concittadini che vivono lì o che sono turisti di non muoversi, di ... adnkronos.com

Attacco Usa-Israele in Iran, Tajani: Teheran non può avere l’arma nucleare. Pronti a evacuare connazionaliDopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il ministro degli Esteri ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina ... fanpage.it

ATTACCO ALL'IRAN | Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, si è detto pronto 'a cercare soluzioni pacifiche'. In un colloquio telefonico con l'omologo iraniano Abbas Araghchi ha condannato l'offensiva congiunta di Israele e Stati Uniti. #ANSA x.com

Iran, Salvini: «Se si lavora alla bomba atomica, se qualcuno ha le sue motivazioni per intervenire» - facebook.com facebook