iPhone si aggiorna a iOS 26.3 le novità

Apple ha appena rilasciato l’aggiornamento iOS 26.3 per iPhone. La novità principale riguarda la possibilità di portare i dati su sistemi operativi diversi, un passo importante per gli utenti che vogliono cambiare telefono o passare a piattaforme alternative. L’aggiornamento è disponibile da subito e promette di semplificare la vita a molti utenti.

(Adnkronos) – Apple ha rilasciato l'aggiornamento iOS 26, introducendo una novità significativa per quanto riguarda la portabilità dei dati verso sistemi operativi concorrenti. La nuova funzione di migrazione permette di trasferire applicazioni, fotografie, messaggi e persino la numerazione telefonica semplicemente affiancando un iPhone a un dispositivo Android. Questa procedura semplifica l'esperienza d'uso rispetto al passato, . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su iPhone iOS26.3 iOS 26.2.1, le novità dell’aggiornamento per iPhone Apple lancia iOS 26.3 per iPhone, le novità del nuovo sistema operativo e quando arriverà l'aggiornamento Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. IL GRANDE CAMBIAMENTO INASPETTATO di iOS 26.3: Apple ha FINALMENTE ceduto! Ultime notizie su iPhone iOS26.3 Argomenti discussi: Apple Casa, il tempo è scaduto: upgrade obbligatorio entro pochi giorni; iOS 26.2.1 sotto accusa: crash, blocchi e batteria che crolla su alcuni iPhone; Versioni finali di iOS 26.3, iPadOS 26.3, watchOS 26.3, macOS Tahoe 26.3; iPhone 17e imminente, Apple aggiorna processore e connettività ma il prezzo non aumenterà. iPhone 17e imminente, Apple aggiorna processore e connettività ma il prezzo non aumenteràSecondo Bloomberg, iPhone 17e arriverà nelle prossime settimane con A19, MagSafe e nuovi chip wireless Apple. Il listino non cambierà. Il rinnovamento coinvolgerà anche iPad con A18 e MacBook Pro, Air ... dday.it Apple aggiorna iPhone 5s e iPhone 6 a oltre 10 anni dal lancio: prolungata la vita di questi dispositiviApple continua a distinguersi per la longevità del supporto software offerto ai suoi dispositivi, arrivando a rilasciare aggiornamenti anche per modelli considerati da tempo obsoleti. A gennaio 2026, ... msn.com Ma solo a me non fà aggiornare al 26.3 Ho iphone 16 pro max - facebook.com facebook Aggiornamento assolutamente consigliato. #iOS #iPhone x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.