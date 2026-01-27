iOS 26.21 le novità dell’aggiornamento per iPhone

L’aggiornamento iOS 26.2.1 per iPhone introduce miglioramenti e correzioni di bug, preparandosi al rilascio di iOS 26.3 previsto per febbraio. Apple continua a migliorare la stabilità e la sicurezza del sistema operativo, offrendo agli utenti un’esperienza più affidabile e aggiornata. È consigliabile aggiornare il dispositivo per beneficiare delle ultime ottimizzazioni.

(Adnkronos) – In attesa del rilascio di iOS 26.3, previsto per l'inizio di febbraio, la Mela ha reso disponibile iOS 26.2.1. Si tratta di un aggiornamento di manutenzione mirato principalmente a garantire la piena compatibilità con i nuovi AirTag di seconda generazione, presentati ufficialmente ieri. Oltre al supporto per il nuovo hardware, la release include.

