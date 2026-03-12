Io sono Giordana a Roccalumera la presentazione del volume in ricordo della giovane vittima di femminicidio

Venerdì 13 marzo a Roccalumera si terrà la presentazione del libro “Io sono Giordana, il mio nome, la vostra memoria”, scritto da Vera Squatrito, madre di una giovane donna uccisa in un caso di femminicidio. L’evento si svolgerà presso una location locale e vedrà la partecipazione di diverse persone interessate a ricordare la vittima e discutere del volume.

L'evento, fortemente voluto dall'associazione al tuo fianco presieduta dall'avvocato Cettina La Torre, si svolgerà venerdì 13 marzo Sarà presentato venerdì 13 marzo il libro “Io sono Giordana, il mio nome, la vostra memoria”, un volume curato da Vera Squatrito, madre della giovane vittima di femminicidio. La ragazza, appena ventenne, fu uccisa a Nicolosi il 7 ottobre 2015 dall'ex fidanzato Antonio Luca Priolo. Il volume rappresenta un atto d'amore e un grido di giustizia e sarà presentato venerdì 13 marzo alle 17 all'Antica Filanda di Roccalumera. Un'iniziativa portata avanti dall'associazione Al tuo Fianco, presieduta dall'avvocato Cettina La Torre, in collaborazione con lo stesso comune jonico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

