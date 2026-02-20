Casa Sanremo Giordana Proto protagonista di 1% Donne e della presentazione del libro Libera di guarire

Da cataniatoday.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell'intervista racconterà il proprio percorso personale e professionale, nato dall'esperienza diretta della malattia e dalla ricerca di una guarigione che andasse oltre il semplice trattamento del sintomo Il podcast si distingue per la scelta di raccontare storie femminili autentiche, capaci di generare ispirazione e consapevolezza. Ogni episodio accende i riflettori su percorsi di vita che trasformano la fragilità in forza, offrendo testimonianze di resilienza, leadership e rinascita personale. Durante l'intervista, Giordana Proto ripercorrerà un cammino che precede qualsiasi titolo accademico o riconoscimento professionale.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Presentazione del libro di Donata Columbro “Perché contare i femminicidi è un atto politico” alla Casa delle Donne di Terni

Leggi anche: Presentazione del libro "Storie di donne al Bauhaus"

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

casa sanremo giordana protoGiordana Proto a Casa Sanremo ospite del podcast 1% Donne e per presentare il libro Libera di guarireLa dott.ssa Giordana Proto sarà ospite del podcast 1% Donne, format ospitato all’interno di Casa Sanremo, spazio culturale e mediatico che affianca il Festival della Canzone Italiana con talk, interv ... blogsicilia.it

casa sanremo giordana protoCasa Sanremo anticipa il Festival: inaugurazione con Carlo ContiHospitality ingrandita: 8.500 metri di sale al Palafiori. Attesi ministri e magistrati. Eventi fino al 28 febbraio ... ilsecoloxix.it