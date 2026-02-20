Casa Sanremo Giordana Proto protagonista di 1% Donne e della presentazione del libro Libera di guarire

Nel corso dell'intervista racconterà il proprio percorso personale e professionale, nato dall'esperienza diretta della malattia e dalla ricerca di una guarigione che andasse oltre il semplice trattamento del sintomo Il podcast si distingue per la scelta di raccontare storie femminili autentiche, capaci di generare ispirazione e consapevolezza. Ogni episodio accende i riflettori su percorsi di vita che trasformano la fragilità in forza, offrendo testimonianze di resilienza, leadership e rinascita personale. Durante l'intervista, Giordana Proto ripercorrerà un cammino che precede qualsiasi titolo accademico o riconoscimento professionale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

