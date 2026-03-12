Addio Enrica quando Bonaccorti smascherò in diretta la ‘truffa del cruciverbone’ a Non è la Rai | Eternit? Come fa a sapere la risposta?

Tra i ricordi della lunga carriera di Enrica Bonaccorti c’è un episodio che è rimasto impresso: durante una trasmissione, si mise in discussione la conoscenza di una risposta su Eternit, con Bonaccorti che chiese come fosse possibile conoscere la soluzione. Quel momento è diventato uno dei più citati, simbolo di un episodio che ha suscitato attenzione tra pubblico e colleghi.

Tra i momenti più ricordati della lunga carriera di Enrica Bonaccorti c’è un episodio rimasto nella storia della televisione italiana: la cosiddetta “truffa del cruciverbone” avvenuta nel 1991 durante una puntata di Non è la Rai, il programma del mezzogiorno di Canale 5 che la conduttrice guidava nella prima stagione. Nel corso della trasmissione uno dei giochi più seguiti era il cruciverbone telefonico, a cui partecipavano spettatori da casa. Il 31 dicembre 1991 una concorrente, collegata telefonicamente, rispose correttamente a diverse definizioni e arrivò alla casella finale, completamente vuota. Prima ancora che la conduttrice leggesse la domanda, la donna fornì la risposta esatta: “Eternit”. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La truffa al cruciverbone (31 dicembre 1991)

Video La truffa al cruciverbone (31 dicembre 1991)

